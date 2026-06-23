La fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este martes 23 de junio presenta una nueva agenda con selecciones que llegan con distintos panoramas, pero con el mismo objetivo: sumar puntos que les permitan mantenerse en la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final. Conforme avanza el torneo de la FIFA, se reducen las opciones para algunos conjuntos nacionales que deberán salir al campo con la victoria como meta.

Con partidos repartidos a lo largo del día, la cartelera ofrece enfrentamientos que podrían modificar la situación de los grupos K y L. Por si estás interesado en los duelos, te compartimos el calendario completo de este martes, con los horarios y las opciones para ver cada encuentro en televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming en México.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Uno de los encuentros con mayor expectativa será el duelo de Colombia en suelo mexicano, cuando enfrente a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara en un compromiso con implicaciones importantes dentro del Grupo K. En la misma jornada, Portugal pondrá a prueba a Uzbekistán, mientras que Inglaterra se verá las caras con Ghana en busca de consolidar su paso en el certamen. También habrá actividad en el Grupo L, donde Croacia y Panamá disputarán un partido que podría tener un impacto directo en la lucha por la clasificación.

La agenda de este martes podrá verse desde México mediante las señales con derechos de transmisión, mientras que en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura minuto a minuto del Mundial 2026, con marcadores, tablas de posiciones, estadísticas, calendario y las novedades más destacadas que deje cada encuentro.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Martes, 23 de junio

Portugal vs Uzbekistán

Sede: Estadio Houston, Houston, 11:00 horas

Estadio Houston, Houston, 11:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Inglaterra vs Ghana

Sede: Estadio Boston, Boston, 14:00 horas

Estadio Boston, Boston, 14:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Panamá vs Croacia

Sede: Estadio Toronto, Toronto, 17:00 horas

Estadio Toronto, Toronto, 17:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Colombia vs RD Congo

Sede: Estadio Guadalajara, Guadalajara, 20:00 horas

Estadio Guadalajara, Guadalajara, 20:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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