Horas antes del partido de futbol México contra Corea del Sur, madres y familias buscadoras de personas desaparecidas se manifiestan pacíficamente en el Ángel de la Independencia, donde se instaló una pantalla para ver el juego.

Además, las familias explican a aficionados y turistas extranjeros su causa, ante la búsqueda de más de 133 mil personas desaparecidas en el país. "Personas que amamos, extrañamos y esperamos todos los días", señalan.

Ante la afición que comenzó a reunirse en el Ángel de la Independencia, las familias buscadoras refieren que la cifra de personas desaparecidas en el país supera 1.5 la capacidad del Estadio Azteca: "Se calcula que un camión de gente desaparece al día".

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us Madres buscadoras se congregaron en el Ángel de la Independencia horas antes del partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur. Las asistentes realizaron su actividad en uno de los puntos más concurridos de la Ciudad de México en el marco de la jornada mundialista. #Latinus

"Entiendo su causa", externan quienes escuchan a las madres buscadoras, mientras que otras personas pasan de largo.

"La pelota vuelve a casa. ¿Nuestros desaparecidos cuándo?", cuestionan. Como parte de su acción, las madres y familias buscadoras reparten folletos y a través de un megáfono destacan su labor por la búsqueda de personas desaparecidas, así como su exigencia al Estado.

JM