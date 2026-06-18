Día del Sushi: Los restaurantes de CDMX que celebran con promociones hoy 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio del 2026, se celebra el Día Internacional del Sushi. Una fecha conmemorada desde 2009, instituida por Chris DeMay, quien fundó la comunidad de Facebook “World Sushi Roll”, con el objetivo de homenajear al popular platillo proveniente de Japón.

Por esta razón, varios restaurantes de la Ciudad de México estarán ofreciendo increíbles descuentos y promociones para festejar la ocasión.

¿Qué es el sushi y qué tipos existen?

La palabra “sushi” se traduce literalmente como “arroz avinagrado”. Este es un platillo tradicional en la cultura japonesa, y es elaborado principalmente con arroz avinagrado, conocido como “shari”, el cual puede ser combinado por otros ingredientes, tales como pescado crudo o cocinado, mariscos, vegetales e incluso otros tipos de carne.

Existen varios tipos de sushi. Entre ellos destacan los siguientes:

Nigiri: Es una bola de arroz moldeada a mano, con una lámina de pescado o marisco encima y un toque de wasabi.

Es una bola de arroz moldeada a mano, con una lámina de pescado o marisco encima y un toque de wasabi. Temaki: Consiste en un cono de alga conocida como “nori”, el cual está relleno de arroz y diferentes ingredientes.

Consiste en un cono de alga conocida como “nori”, el cual está relleno de arroz y diferentes ingredientes. Maki: Bola de arroz y otros ingredientes envueltos en “nori”, cortado en pequeñas porciones. Esta es la presentación más conocida.

Bola de arroz y otros ingredientes envueltos en “nori”, cortado en pequeñas porciones. Esta es la presentación más conocida. Sashimi: Generalmente se sirve como acompañamiento del sushi; consiste en láminas de pescado o mariscos crudos, pero sin arroz.

Estos restaurantes tendrán promociones por el Día Internacional del Sushi

P.F. Chang's

Tendrá 2x1 solamente en rollos seleccionados. La promoción entró en vigor este lunes 15 de junio, y continuará hasta el domingo 21.

Los sushis participantes son:

Salmon Tempura Maki

Philadelphia Maki

Crispy Salmon Roll

P.F. California Roll

Warrior Roll

Tokyo House

Los establecimientos de esta cadena tendrán grandes promociones en rollos seleccionados, con un precio especial de 79 pesos en sucursales y 89 en aplicaciones a domicilio.

Sushi González

Este establecimiento de sushi al estilo mexicano tendrá 32 opciones de sabores, en homenaje a los 32 estados de la República Mexicana, por ejemplo.

Sushi Roll

La famosa cadena de comida japonesa maneja una promoción que no te puedes perder: c ada sushi box estará en 2x1, tanto en sucursales como en aplicaciones de entregas a domicilio. La promoción aplica desde las 5:00 p.m. hasta la hora de cierre.

Niu Sushi Mexico

La cadena combina la tradicional comida japonesa con la gastronomía peruana, brindando una experiencia única a cada cliente.

La franquicia tendrá rollos seleccionados a tan solo 89 pesos por el Día del Sushi.

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