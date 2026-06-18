Día del Sushi: Los restaurantes de CDMX que celebran con promociones hoy 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio del 2026, se celebra el Día Internacional del Sushi. Una fecha conmemorada desde 2009, instituida por Chris DeMay, quien fundó la comunidad de Facebook “World Sushi Roll”, con el objetivo de homenajear al popular platillo proveniente de Japón.Por esta razón, varios restaurantes de la Ciudad de México estarán ofreciendo increíbles descuentos y promociones para festejar la ocasión.La palabra “sushi” se traduce literalmente como “arroz avinagrado”. Este es un platillo tradicional en la cultura japonesa, y es elaborado principalmente con arroz avinagrado, conocido como “shari”, el cual puede ser combinado por otros ingredientes, tales como pescado crudo o cocinado, mariscos, vegetales e incluso otros tipos de carne.Existen varios tipos de sushi. Entre ellos destacan los siguientes:P.F. Chang'sTendrá 2x1 solamente en rollos seleccionados. La promoción entró en vigor este lunes 15 de junio, y continuará hasta el domingo 21.Los sushis participantes son:Tokyo HouseLos establecimientos de esta cadena tendrán grandes promociones en rollos seleccionados, con un precio especial de 79 pesos en sucursales y 89 en aplicaciones a domicilio.Sushi GonzálezEste establecimiento de sushi al estilo mexicano tendrá 32 opciones de sabores, en homenaje a los 32 estados de la República Mexicana, por ejemplo.Sushi RollLa famosa cadena de comida japonesa maneja una promoción que no te puedes perder: cada sushi box estará en 2x1, tanto en sucursales como en aplicaciones de entregas a domicilio. La promoción aplica desde las 5:00 p.m. hasta la hora de cierre.Niu Sushi MexicoLa cadena combina la tradicional comida japonesa con la gastronomía peruana, brindando una experiencia única a cada cliente. La franquicia tendrá rollos seleccionados a tan solo 89 pesos por el Día del Sushi.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL