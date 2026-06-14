En el marco de la atención mundial que ha generado la Copa 2026, familiares de personas desaparecidas realizaron una actividad deportiva con un mensaje de memoria y exigencia de justicia. A través de un partido de futbol informal, conocido como “cascarita”, los participantes buscaron poner en el centro del debate la crisis de desapariciones en México, donde existen más de 133 mil reportes registrados.

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Durante la jornada, los asistentes portaron camisetas con los rostros de sus familiares ausentes y mensajes para visibilizar la problemática. Algunas prendas mostraban frases como “México campeón en desapariciones” y “¿Dónde están? +133 mil personas desaparecidas”, en referencia a la magnitud de la crisis que enfrentan miles de familias.

Familias de desaparecidos utilizan el fútbol como protesta durante el Mundial 2026

La "cascarita por la memoria y contra el olvido" fue convocada por familiares de personas desaparecidas para hacer visible esta crisis que atraviesa México, mientras la atención internacional se concentra en el Mundial de fútbol, que se disputa en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

Entre decenas de participantes, destacó una figura inflable de un ajolote rosa (anfibio endémico mexicano), una de las imágenes más visibles de la Ciudad de México en la promoción de la Copa del Mundo 2026.

La figura portaba una manta con la frase "83 mil cuerpos y restos sin identificar" y una pala, símbolo de las búsquedas realizadas por familiares en distintos puntos del país.

Durante la jornada, los participantes también colocaron fichas de búsqueda y recorrieron una glorieta con sus camisetas estampadas, varias de ellas sobre remeras de la selección mexicana.

La actividad dio continuidad a las protestas realizadas durante la semana de apertura del Mundial, cuando miles de personas intentaron llegar al Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural, pero fueron contenidas por un fuerte operativo policial.

Crisis de desapariciones en México supera las 133 mil víctimas y llega al escenario internacional

Los familiares de personas desaparecidas llevan meses preparando acciones en torno a esta Copa del Mundo.

Aunque el blindaje del estadio no se los permitió, desde febrero pasado los dolientes habían anunciado su intención de formar vallas humanas en los accesos del recinto durante el partido inaugural del torneo, para mostrar a aficionados y medios internacionales la dimensión de la crisis.

Los colectivos han avisado que mantendrán sus acciones durante el torneo orbital que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

Ciudad de México albergará otros cuatro encuentros del Mundial en las próximas semanas, incluido un nuevo partido de la selección mexicana ante Chequia el 24 de junio, además de dos rondas de eliminación directa.

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Actualmente, México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de los años cincuenta del siglo pasado.

Ante esta crisis, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU busca llevar a la Asamblea General la alarmante situación de las desapariciones en México, al considerarlas "crímenes de lesa humanidad", lo que ha sido reiteradamente rechazado por el Gobierno federal mexicano.

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