Desaparecidos en Jalisco: Colectivos de búsqueda protestan en el Centro de Guadalajara por desaparecidos

Entre las playeras verdes y los gritos, resonaba una consigna: "¡México es campeón en desaparición!". A la par, una bandera de México ensangrentada tenía un mensaje claro: "Welcome to México, Tierra de Desaparecidos".

La protesta era encabezada por colectivos de búsqueda quienes se plantaron en el Centro Histórico de Guadalajara frente a la Catedral para exigir la aparición con vida de sus familiares, sean hijos, hijas, hermanos, hermanas, entre otros.

Indignación ante declaraciones del Gobierno Federal

El principal reclamo fue por las declaraciones hechas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 11 de junio, en la que se mencionó que se investigaría el financiamiento del traslado de colectivos de búsqueda a la Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial, explicó Héctor Flores, uno de los asistentes.

"Expresamos nuestra más profunda pena y nuestra más profunda indignación al ser objeto de burla desde el máximo poder de nuestro querido México. Nos referimos a las palabras vertidas en la conferencia mañanera del pasado 11 de junio del pasado 11 de junio donde se minimizó nuestra manifestación pacífica. Es verdaderamente indignante escuchar decir que, a nuestras marchas, asistieron más trabajadores públicos que familias. Así sea una sola familia buscadora, se le trata con el respeto que merece".

El buscador, cuyo está desaparecido desde el año 2021, reclamó que la movilización se había organizado desde hace varios meses. Y criticó que no se reconozca el delito de desaparición.

"El Gobierno Federal se ha negado a reconocer la desaparición forzada, el delito de reclutamiento forzado a nivel federal no existe".

El futbol como escenario de reclamo

Los colectivos colocaron una tela de color rojo junto a cédulas de búsqueda, así como carteles con consignas distintas como la frase "There are more than 130,000 missing people in Mexico and only our mothers are looking for them"; "La pelota regresa a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?", entre otras.

Las principales consignas en gritos: "¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", "¡Si fuera tu hijo. tú qué harías!" , entre otras.

Además, se colocaron cédulas simulando estampas del álbum del Mundial de fútbol con los datos de desaparecidos sobre paraguas; se elaboró un trofeo del Mundial con varias cédulas, así como una estampa más grande junto al trofeo y un balón con la frase "Campeón en desapariciones".

Hilda Villalobos busca a su hijo Giovanni y a su hermano Saúl, ambos desaparecidos desde hace varios años.

"La madres buscadoras están haciendo su trabajo", recriminó la madre ante los comentarios hechos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

NG