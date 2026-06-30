El proceso de registro de líneas celulares en la República Mexicana ha tomado un rumbo completamente nuevo este martes 30 de junio de 2026. A través de la edición vespertina, se concretó la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que avala una prórroga masiva para el registro de la telefonía móvil en el país.

Esta resolución fue impulsada y aprobada de manera institucional por el Comité de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) y responde a los persistentes cuellos de botella informáticos y a la alta afluencia de ciudadanos rezagados en la vinculación de su línea con la CURP.

Con la validez jurídica que otorga el DOF, las prestadoras de servicios de comunicación digital quedan estrictamente obligadas a reprogramar sus sistemas de desconexión automática. Esta prórroga masiva desplaza los vencimientos más críticos del calendario, trasladando el límite definitivo de cumplimiento generalizado hasta el mes de diciembre de este mismo año.

“El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad en la décima séptima sesión extraordinaria del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, celebrada el 25 de junio de 2026, mediante el Acuerdo P/CRT/EXT/25062026/084”, se lee en la versión vespertina del DOF de este martes 30 de junio.

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El calendario definitivo con nuevas fechas: Cómo operará el registro por bloques

¿De qué manera se reestructuraron los plazos y cuándo le corresponderá regularizarse a cada usuario según las nuevas disposiciones del CRT? Las autoridades federales han diseñado un esquema escalonado con nuevas fechas obligatorias que busca evitar el colapso de las plataformas de verificación digital que gestionan las operadoras privadas.

El nuevo calendario definitivo estipula que los bloques correspondientes a las terminaciones numéricas más rezagadas contarán con meses específicos para desahogar el trámite de identidad. De este modo, los dígitos que se encontraban al borde de la desconexión inminente durante el periodo veraniego han sido reubicados de forma consecutiva a lo largo de la segunda mitad del año.

Las especificaciones técnicas publicadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indican que los usuarios que no efectúen la vinculación de sus datos personales dentro de los nuevos meses asignados a su dígito final sufrirán una suspensión parcial de llamadas salientes. Si la omisión persiste al llegar el corte definitivo de diciembre, la tarjeta SIM quedará inhabilitada de forma irreversible.

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El calendario COMPLETO con fechas quedó así:

15 de agosto , terminación 0

, terminación 0 31 de agosto , terminación 1

, terminación 1 15 de septiembre, terminación 2

terminación 2 30 de septiembre , terminación 3

, terminación 3 15 de octubre , terminación 4

, terminación 4 31 de octubre , terminación 5

, terminación 5 15 de noviembre , terminación 6

, terminación 6 30 de noviembre , terminación 7

, terminación 7 15 de diciembre , terminación 8

, terminación 8 31 de diciembre, terminación 9

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Puntos clave y tips rápidos para regularizar tu línea celular bajo el nuevo decreto

Verifica el DOF: Puedes consultar el texto íntegro del decreto de forma gratuita en el portal digital del Diario Oficial de la Federación para conocer los detalles legales específicos.

Puedes consultar el texto íntegro del decreto de forma gratuita en el para conocer los detalles legales específicos. Prepara tus documentos oficiales: Mantén a la mano tu CURP certificada y una identificación oficial vigente antes de ingresar a los portales de tu operador para agilizar el cruce de datos.

Mantén a la mano tu CURP certificada y una identificación oficial vigente antes de ingresar a los portales de tu operador para agilizar el cruce de datos. Trámite digital prioritario: Utiliza las aplicaciones móviles o páginas web oficiales de tu compañía telefónica; el proceso toma menos de cinco minutos si se realiza en horarios de bajo tráfico de red.

Utiliza las aplicaciones móviles o páginas web oficiales de tu compañía telefónica; el proceso toma menos de cinco minutos si se realiza en horarios de bajo tráfico de red. Guarda tu folio de confirmación: Una vez concluido el proceso, el sistema emitirá un código de verificación que es tu único seguro legal contra suspensiones erróneas por parte del operador.

Una vez concluido el proceso, el sistema emitirá un código de verificación que es tu único seguro legal contra suspensiones erróneas por parte del operador. Evita el pánico por cadenas virales: El calendario ha sido modificado oficialmente; ignora mensajes alarmistas que afirmen que tu teléfono dejará de funcionar esta misma semana si tu dígito cuenta con prórroga.

JM