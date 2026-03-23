Si durante Semana Santa tienes pensado viajar o transitar en un vehículo por la Ciudad de México, es importante que verifiques tu licencia de conducir , ya que, en el marco de las próximas vacaciones, las autoridades capitalinas advirtieron que multarán hasta con 2 mil 346 pesos a quienes no porten este documento o lo tengan vencido.

Semana Santa es una de las temporadas más esperadas del año que, si bien corresponde a una conmemoración de la religión católica, ha ganado popularidad en los últimos años debido a que estudiantes y algunos trabajadores cuentan con días de descanso, l o que impulsa a muchas familias a viajar y conocer nuevos destinos.

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Uno de los lugares más atractivos para visitar en el país es la Ciudad de México, ya que ofrece una amplia variedad de museos, actividades y eventos ideales para salir de la rutina.

Sin embargo, con el incremento de visitantes también aumentan las probabilidades de accidentes o percances viales, por lo que las autoridades han señalado que reforzarán la vigilancia sobre los automovilistas y las infracciones que puedan cometer, siendo una de las más frecuentes no portar la licencia de conducir.

Contar con este documento es un requisito básico para manejar un vehículo; no obstante, por diversas circunstancias, algunos conductores suelen olvidarlo, lo que puede derivar en sanciones.

¿Qué pasa si manejo sin licencia en la CDMX?

De acuerdo con el Artículo 44 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los conductores de vehículos motorizados de uso particular e stán obligados a portar una licencia vigente, ya sea en formato físico o digital, para evitar sanciones.

En caso de no cumplir con esta disposición, el conductor será acreedor a una multa económica.

¿Cuánto cuesta la multa por conducir sin licencia?

En la Ciudad de México, la multa por manejar sin licencia equivale a entre 10 y 20 veces la UMA vigente. En 2026, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las sanciones son:

Sanción mínima (10 UMAs): 1 mil 173.10 pesos

Sanción media (15 UMAs): 1 mil 759.65 pesos

Sanción máxima (20 UMAs): 2 mil 346.20 pesos

¿Cómo se establece el monto total de la multa?

El monto no lo determina el oficial que levanta la infracción, sino el Sistema Integral de Administración de Infracciones, el cual considera los antecedentes del conductor.

Se considera mínima cuando el infractor cuenta con cero o una sanción pendiente. La categoría media aplica cuando acumula entre dos y tres sanciones pendientes. Finalmente, se clasifica como máxima cuando el infractor tiene cuatro o más sanciones sin cumplir, o bien cuando el vehículo porta placas foráneas o del extranjero.

Además, en algunos casos, la autoridad puede proceder con la remisión del vehículo al corralón, lo que implica un gasto mucho mayor.

Por ello, se recomienda a los automovilistas verificar que su licencia esté vigente y llevarla consigo en todo momento, ya sea en formato físico o digital, para evitar sanciones y contratiempos durante sus traslados en esta temporada vacacional.

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