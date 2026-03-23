La SRE reporta mil 535 connacionales evacuados de Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en el Medio Oriente, las embajadas de México en la región han facilitado la evacuación de mil 535 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.A través de un comunicado, explicó que hasta ahora no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional y reiteró su recomendación de no visitar la región mientras prevalezca la situación actual.Detalló que el espacio aéreo permanece abierto en forma intermitente en algunos de los países de la región, por lo que sugirió contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada para aquellas personas que tengan una reservación.Además, destacó que las embajadas mexicanas siguen atentas a las solicitudes de protección y atención consular para asistir a las personas mexicanas que así lo requieran.Por ello, la Cancillería recordó los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región:MF