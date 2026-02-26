Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes deben presentar el Manifiesto de Permanencia en 2026?

El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México estableció para el ejercicio fiscal 2026 un requisito indispensable para las beneficiarias que ya forman parte del padrón: la entrega del Manifiesto de Permanencia, trámite necesario para continuar recibiendo las transferencias económicas y servicios asociados.

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, este instrumento permite a las mujeres inscritas en convocatorias anteriores solicitar formalmente su continuidad dentro del programa durante 2026.

¿Qué es el Manifiesto de Permanencia en Mujeres con Bienestar 2026?

El Manifiesto de Permanencia funciona como el mecanismo oficial aprobado por el Comité del programa, mediante el cual las beneficiarias ratifican su intención de seguir recibiendo el apoyo en 2026.

En términos prácticos, se trata del trámite que confirma que la persona interesada desea permanecer activa dentro del padrón y cumplir con las reglas establecidas para el nuevo ejercicio fiscal.

Sin este documento —o el mecanismo que determine la autoridad estatal—, el programa no garantiza la continuidad de los depósitos.

¿Quiénes deben presentar el Manifiesto de Permanencia en 2026?

El requisito aplica exclusivamente para:

Mujeres beneficiarias de la convocatoria 2025.

Aquellas que busquen continuar recibiendo transferencias y apoyos durante 2026.

Beneficiarias que cumplan con los lineamientos definidos por el Comité del programa.

El trámite no corresponde a nuevas solicitantes, sino únicamente a quienes ya reciben el apoyo y desean mantenerlo vigente.

Mujeres con Bienestar 2026: lo que deben tomar en cuenta las beneficiarias

Las mujeres que ya forman parte del padrón deben mantenerse atentas a los avisos oficiales para conocer fechas, modalidades y procedimientos específicos para presentar el Manifiesto de Permanencia.

Este trámite se convierte en un paso clave para conservar el apoyo económico durante 2026. Sin su presentación y validación, el sistema no asegura la continuidad de los beneficios.

El Gobierno del Estado de México difundirá los detalles operativos a través de los canales oficiales del programa.

