Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su esperada iniciativa de reforma electoral, acompañada por la Secretaría de Gobernación de México, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

El proyecto plantea una transformación estructural del sistema electoral mexicano a través de cuatro ejes y 10 puntos clave que buscan reducir costos, transparentar los recursos partidistas y fortalecer la participación democrática.

1. Congreso con representación directa

La Cámara de Diputados de México mantendrá 500 curules, todas elegidas mediante voto ciudadano. De ellas, 300 serán por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, asignadas según el desempeño electoral de cada partido.

En el caso del Senado, se contemplan 96 escaños: 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría.

2. Austeridad y reducción del gasto

La reforma busca disminuir en un 25% el costo total de las elecciones, reducir sueldos y bonos, eliminar duplicidades en funciones y disminuir el número de regidurías locales.

3. Fiscalización estricta de recursos

El Instituto Nacional Electoral tendrá acceso directo a las operaciones financieras de partidos y candidatos. Se eliminarán las donaciones en efectivo y se implementará tecnología avanzada para auditar los movimientos económicos en tiempo real.

4. Representación migrante y voto exterior

Ocho diputaciones serán asignadas a mexicanos residentes en el extranjero, con procesos más accesibles para ejercer el voto fuera del país.

5. Reducción de tiempos en radio y TV

Durante las campañas, los tiempos oficiales se reducirán de 48 a 35 minutos diarios.

6. Regulación de la inteligencia artificial

Se incorporan normas que prohíben el uso de bots o mecanismos automatizados que manipulen la opinión pública. Todo contenido generado con IA deberá estar claramente etiquetado.

7. Eliminación del PREP

Los cómputos distritales comenzarán al cierre de la jornada electoral, eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

8. Ampliación de la democracia participativa

Se plantea el uso de herramientas tecnológicas que faciliten consultas y mecanismos ciudadanos.

9. Prohibición de nepotismo

Se vetará la posibilidad de heredar cargos o de que familiares directos ocupen puestos de elección popular.

10. Fin de la reelección inmediata

A partir de 2030, ningún cargo de elección podrá renovarse de forma consecutiva.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, subrayó que la propuesta es resultado de una consulta con 181 especialistas del sistema electoral nacional. La meta, dijo, es consolidar una democracia moderna, austera y plural que refleje la voluntad ciudadana.

El paquete será enviado el 2 de marzo al Senado de la República, donde iniciará su ruta legislativa para su análisis y eventual aprobación.

EE