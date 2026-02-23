SAT confirma nuevos detalles sobre la Declaración Anual 2026: así puedes evitar multas y sanciones

Millones de contribuyentes deberán presentar su informe fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al ejercicio 2025. Conoce fechas, quiénes están obligados y qué gastos puedes deducir.

Con el arranque de 2026, millones de contribuyentes en México deberán cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes del año ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT): la Declaración Anual.

Este trámite permite reportar los ingresos obtenidos y los gastos deducibles del ejercicio fiscal 2025, además de determinar si el Impuesto sobre la Renta (ISR) fue pagado correctamente o si existe saldo a favor o pendiente.

¿Cuándo se presenta la Declaración Anual 2026?

Las fechas oficiales son:

Personas morales (empresas): del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. Personas físicas: del 1 al 30 de abril de 2026. La declaración se presenta en línea a través del portal del SAT, utilizando RFC y contraseña o e.firma vigente.

¿Quiénes deben presentarla?

No todos los contribuyentes están obligados, pero sí quienes durante 2025 obtuvieron ingresos por:

Sueldos y salarios (si trabajaron para dos o más empleadores, ganaron más de 400 mil pesos al año, dejaron de laborar antes del 31 de diciembre o tuvieron ingresos adicionales). Honorarios o servicios profesionales. Actividades empresariales o plataformas digitales. Arrendamiento de inmuebles. Intereses, dividendos o venta de bienes.

¿Qué gastos se pueden deducir?

Entre las principales deducciones personales se encuentran:

Honorarios médicos, dentales y psicológicos.

Gastos hospitalarios y seguros de gastos médicos.

Colegiaturas (con límite anual).

Donativos autorizados.

Intereses reales de créditos hipotecarios.

Aportaciones voluntarias al retiro.

Para que sean válidos, los pagos deben realizarse por medios electrónicos y contar con factura (CFDI) a nombre del contribuyente. Los pagos en efectivo no son deducibles.

¿Cuáles son las multas por no cumplir?

No presentar la Declaración Anual puede generar sanciones económicas que van:

De mil 810 a 22 mil 400 pesos por obligación no declarada.

De mil 810 a 44 mil 790 pesos por hacerlo fuera de plazo o no atender requerimientos.

De 18 mil 360 a 36 mil 740 pesos por no presentarla por medios electrónicos cuando es obligatorio.

Además, si existe un saldo pendiente, se generan recargos y actualizaciones.

Cumplir en tiempo y forma con la Declaración Anual 2026 no solo evita multas, también permite mantener un historial fiscal sano y, en algunos casos, obtener devolución de impuestos.

