SAT promete multas a quienes cometan este error al hacer transferencias entre cuentas propias

Las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben estar atentos de no cometer un error común al realizar transferencias entre cuentas propias. En esta nota te decimos qué es lo que debes evitar al hacer una transferencia entre cuentas propias.

¿Qué concepto debo poner al hacer transferencias entre cuentas propias?

Algunos contribuyentes podrían pensar que basta con hacer una transferencia no dejando en blanco el campo de concepto; sin embargo, también hay algunas descripciones ambiguas que se deben evitar cuando haces transferencias entre cuentas propias:

“Mío”

“Dinero”

“Ahorro”

“Cuenta”

¿Qué concepto debo escribir cuando haga transferencias entre cuentas propias?

El concepto que debes escribir al momento de hacer transferencias entre cuentas propias es:

“Traspaso entre cuentas propias”

Cuando escribes esta leyenda en el campo de concepto, puede ayudar a dejar claro que el movimiento no corresponde a un nuevo ingreso, sino a una transferencia entre cuentas del mismo titular.

¿El SAT me puede multar por hacer transferencias entre cuentas propias?

De acuerdo al artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se señala que, en la práctica de transferencias entre cuentas bancarias, los contribuyentes están obligados a declararlo, pues de no haber hecho esto, se les solicitará demostrar sus ingresos.

Otra pregunta es si puede haber alguna multa por hacer transferencias entre cuentas propias. El SAT señala que cuando se rebasan los 15 mil pesos, la institución bancaria correspondiente tiene el deber de informar a la entidad debido a que podría haber irregularidades en los ingresos de los contribuyentes.

El SAT puede poner una multa de Impuestos a los Depósitos en Efectivo (IDE), que consta del 3 por ciento sobre el monto excedente de las transferencias bancarias del Sistema de Pagos Eléctronicos Interbancarios (SPEI).

