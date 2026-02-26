El Mencho: así luce la mansión de un familiar del líder del CNG que se remata en Uruguay tras su muerte

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG) ocurrido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, en el lujoso Country Club Tapalpa, el foco de atención se ha puesto en él y en detalles de su vida, como familiares y personas cercanas. Entre ellos está Gerardo González Valencia, quien fue capo del Cártel de “Los Cuinis”.

La atención se ha centrado en él debido a que la mansión en Punta del Este que estaba a su nombre se subastará el próximo 5 de marzo, según lo dio a conocer la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios.

Así es la mansión del familiar de “El Mencho”

A través de la página oficial de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, se dio a conocer más sobre este inmueble, el cual estaba a nombre de Gerardo González Valencia, que se subastará el próximo 5 de marzo.

De acuerdo con la información, la base propuesta es de 680 mil dólares. El área del terreno (según cédula catastral) era de 15 mil 52 metros cuadrados y el área edificada es de mil 81 metros cuadrados (según cédula catastral).

¿Quién es Gerardo González Valencia, exlíder de “Los Cuinis”?

Gerardo González Valencia es el exlíder del cartel de “Los Cuinis”, narcotraficante que estuvo preso en Uruguay y fue extraditado a Estados Unidos. El excapo tenía vínculos delictivos y familiares con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Cabe destacar que hay vínculos que unen a Argentina y Uruguay en la operación que tanto el Mencho como Gónzalez Valencia llevaron adelante en la región.

