Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 9 de abril informa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 89%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos