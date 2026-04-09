Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 9 de abril informa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 89%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

