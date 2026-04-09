Jueves, 09 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 9 de abril informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 10 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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