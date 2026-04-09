Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 9 de abril informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.Viernes 10 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey