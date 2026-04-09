Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 9 de abril informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 10 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

