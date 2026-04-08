Aprueban en lo general Plan B electoral de Claudia Sheinbaum Pardo en Cámara de Diputados

El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen fue aprobado con 37 votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, frente a 102 votos en contra del PAN y PRI.

La reforma se aprobó sin modificaciones respecto a la minuta enviada por el Senado, por lo que no se incluyeron cambios en los periodos para la consulta de revocación de mandato, como había planteado el Ejecutivo federal.

Mayoría defiende austeridad y avance democrático

Al presentar el proyecto, el diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, sostuvo que la reforma busca promover la austeridad y fortalecer los derechos político-electorales. Señaló que previamente se intentó aprobar una reforma más profunda, pero no prosperó por falta de consenso.

Desde la bancada oficialista, también se defendió que la iniciativa forma parte de la política de reducción de privilegios y reorientación del gasto público hacia programas sociales.

Oposición acusa reforma innecesaria y engañosa

En contraste, legisladores del PAN y PRI criticaron el dictamen al considerar que no responde a las principales problemáticas del país. La diputada panista, Laura Cristina Márquez, afirmó que existen temas urgentes como seguridad, salud y educación que no están siendo atendidos.

Por su parte, la priista Abigail Arredondo Ramos calificó la reforma como incongruente, al asegurar que el supuesto ahorro es mínimo frente al gasto federal en grandes proyectos de infraestructura.

Debate continúa tras aprobación en lo general

Antes de la votación, legisladores de oposición presentaron mociones suspensivas para frenar la discusión, las cuales fueron rechazadas. Tras su aprobación en lo general, el dictamen pasó a la discusión en lo particular, donde se analizarán posibles reservas.

El proceso legislativo continúa en medio de un fuerte contraste de posturas entre oficialismo y oposición sobre el alcance y los efectos de la reforma electoral.

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