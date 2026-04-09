Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 9 de abril determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

