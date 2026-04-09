Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 9 de abril determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá