Ocho estados concentran la mitad de homicidios en todo México

Los homicidios en México cayeron un 44% entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, los primeros 17 meses de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han incautado más de 346 toneladas de droga, informó este pasado martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

"La reducción de homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes y febrero es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años", señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa.

El Gobierno resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, entre enero de 2025 y enero de 2026, como el feminicidio (-11.8%); lesiones dolosas por arma de fuego (-10.8%); secuestro (-57.6%); total de robos con violencia (-21.9%); robo de vehículo con violencia (-31.1%); robo a transportistas (-24.8%); robo a transeúnte (-16.3%); robo a negocio (-21.1%) y la extorsión (-16.8%).

La excepción fue el robo a casa habitación que en el mismo periodo se elevó un 1.9 por ciento.

Los estados con más homicidios en México en 2026

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que el promedio diario de asesinatos descendió de 86.9 a 48.8 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y febrero de 2026, lo que implica 38 homicidios menos cada día.

Destacó además que el dato de febrero de 2026 es el más bajo en los últimos 10 años, al revisar los registros desde 2016. Figueroa detalló que ocho de los 32 estados en México concentran el 50% de los homicidios en lo que va de 2026. Estos son:

Guanajuato

Sinaloa

Chihuahua

Baja California

Morelos

Veracruz

Estado de México

Oaxaca.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante la Administración Sheinbaum se han detenido a 46 mil 400 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 346 toneladas de droga.

Indicó además que "el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina que se traducen millones de dosis que no llegarán a las calles.".

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196 mil asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), según las estadísticas oficiales.

