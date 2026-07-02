El municipio de Tepetlaoxtoc, en el Estado de México (Edomex), se convirtió en una importante tendencia de búsqueda este jueves: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó oficialmente el fallecimiento por disparos de Kenzo , el ejemplar de tigre de bengala blanco que se había escapado el fin de semana de un recinto privado.

A pesar de que las primeras versiones emitidas por las autoridades municipales y los reportes locales hablaban de una captura exitosa donde el animal había sido sedado en una zona cerril, la realidad detrás del operativo fue mucho más cruda. La Profepa reveló que se tuvo que aplicar un riguroso protocolo de contención letal debido a una situación de alto riesgo durante las maniobras para atraparlo.

¿Qué salió mal en el operativo? El ataque que detonó la tragedia

El rescate de Kenzo comenzó formalmente alrededor de las 07:00 horas del jueves 2 de julio de 2026. El despliegue contó con la participación de la Guardia Nacional, personal de Protección Civil, elementos de Seguridad Pública y especialistas de instituciones como Reino Animal, el Parque Ecológico Zacango y el Parque Zoológico de Moroleón.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Durante el intento de neutralización, los médicos veterinarios dispararon dardos tranquilizantes para dormir al felino. Sin embargo, las sustancias no surtieron un efecto inmediato y el animal, asustado y estresado tras pasar cuatro días a la intemperie bajo tormentas y granizadas, reaccionó de forma violenta.

Kenzo arremetió de forma directa en contra del personal que participaba en las maniobras . Ante el peligro inminente y para salvaguardar la integridad física de los rescatistas, los cuerpos de seguridad se vieron obligados a accionar armas de fuego, hiriendo de gravedad al ejemplar mediante disparos de contención letal. Aunque fue trasladado de inmediato a las instalaciones de Reino Animal para intentar estabilizarlo, el equipo médico no logró salvarle la vida.

Clausura y anomalías: el oscuro origen del cautiverio de Kenzo

La muerte de Kenzo no sólo dejó preguntas sobre la ejecución del operativo de captura, sino también sobre la legalidad del espacio donde vivía de manera previa a su fuga. El ejemplar se había escapado del establecimiento privado denominado Animal Experience México , ubicado en el mismo municipio de Tepetlaoxtoc.

Se reporta extraoficialmente la muerte de Kenzo. @Ernestozazueta9, presidente de la @azcarmx señala que el tigre de bengala que fue localizado en Edomex murió por un mal manejo en la sedación; acusa a PROFEPA por los hechos. pic.twitter.com/YcEBe7lGHP— Monica Garza (@monicagarzag) July 2, 2026

Tras los trágicos acontecimientos, inspectores federales de la Profepa ejecutaron una revisión exhaustiva en dicho centro de manejo de vida silvestre. Durante la inspección, las autoridades detectaron severas irregularidades operativas, tales como encierros totalmente distintos a los autorizados, áreas de confinamiento que seguían en construcción de manera inadecuada e incumplimientos graves al Plan de Manejo registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como consecuencia, las autoridades procedieron a la clausura total temporal del sitio, además de asegurar a otros nueve ejemplares de vida silvestre que se encontraban en el lugar y prohibir todo tipo de actividad comercial o de exhibición.

JM