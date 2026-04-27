Muere hombre detenido dentro de patrulla en Iztapalapa

Un hombre que había sido detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) tras un incidente de tránsito en la zona de la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, murió dentro de una patrulla cuando era trasladado ante autoridades ministeriales, hecho que derivó en la retención de los uniformados involucrados.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando agentes que realizaban recorridos de vigilancia sobre Vialidad de los 1 y Cabecera, en la colonia Central de Abasto, detectaron un tractocamión amarillo con azul que obstruía el paso vehicular. Según la versión policial, uno de los oficiales se acercó a la ventanilla para pedir al conductor que moviera la unidad, pero en ese momento el operador arrancó el vehículo, lo que provocó que el elemento cayera sobre el asfalto.

Después, el conductor descendió del tractocamión e intentó escapar corriendo entre los pasillos de la zona. Los policías iniciaron una persecución y metros adelante lograron interceptarlo para subirlo a la unidad oficial MX1350-4, con la intención de trasladarlo inicialmente ante un Juez Cívico y posteriormente a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina en Iztapalapa. Sin embargo, al llegar a las instalaciones, el detenido se desvaneció al momento de descender de la patrulla.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que la causa de muerte podría corresponder a un cuadro médico natural, aunque versiones extraoficiales señalan que el cuerpo presentaba algunos golpes visibles.

Tras lo ocurrido, el agente del Ministerio Público ordenó la intervención de peritos para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Los policías que participaron en la detención quedaron a disposición de las autoridades para rendir su declaración, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una investigación administrativa paralela para determinar si existió uso indebido de la fuerza durante el aseguramiento y traslado del hombre.

MF