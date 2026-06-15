Morenista Beatriz Mojica pide licencia al Senado; buscará candidatura en Guerrero

A una semana de que Morena emita la convocatoria, la senadora Beatriz Mojica Morga solicitó licencia para separarse de su escaño a fin de participar en la encuesta para definir la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero y la candidatura a la gubernatura.

En un comunicado, la legisladora dijo estar lista para asumir con responsabilidad, unidad y amor profundo los nuevos retos que vienen para dicha entidad.

En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que "los cargos son temporales, pero el compromiso por Guerrero es para toda la vida", por lo que su objetivo es "caminar junto al pueblo para profundizar la transformación y defensa de la soberanía".

"Siempre he caminado junto al pueblo de Guerrero, he aprendido de su fuerza, su dignidad y su capacidad para salir adelante aún en los momentos más difíciles, y precisamente esa historia compartida es la que me impulsa a trabajar por Guerrero desde cualquier espacio", expuso.

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Beatriz Mojica subrayó que presentó la solicitud de licencia "con responsabilidad y con pleno respeto a las reglas de Morena", con la tranquilidad de haber servido a su estado desde el Senado de la República con convicción, trabajo y resultados, y con la certeza de que se aproximan nuevos retos para los que "estoy lista".

"Creo en la participación democrática, en la unidad y en la convicción de que siempre debe ser el pueblo el que marque el rumbo; por eso, seguiré de la mano del pueblo, con el respaldo a la transformación y a la defensa de la soberanía que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", subrayó.

Agradeció la confianza de las y los guerrerenses a lo largo de los años, porque, dijo, cada responsabilidad ha sido una oportunidad para servir y defender las causas de las personas.

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"Participaremos en esta nueva etapa con respeto, altura de miras y la convicción de que hay que continuar la profundización del movimiento de la Cuarta Transformación", indicó.

La senadora del Partido Verde Jasmine Bugarín Rodríguez también solicitó licencia, pero para participar en la encuesta para seleccionar a quien encabezará la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Nayarit.

JM