Morena fortalece su estructura interna con la mira puesta en las elecciones de 2027. Como parte de una serie de ajustes organizativos, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido designó a Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de Secretario de Organización , además de renovar la integración de la Comisión Nacional de Elecciones, órgano clave para la definición de candidaturas y procesos internos.

Los cambios forman parte de la estrategia del movimiento para consolidar su presencia territorial, fortalecer la participación de la militancia y preparar la operación política de cara a los próximos comicios federales y locales.

Manuel Zavala asume funciones en la Secretaría de Organización

El CEN de Morena informó que Manuel Jesús Zavala Salazar, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales, será el encargado de asumir las funciones de la Secretaría de Organización, una de las áreas más relevantes dentro de la estructura partidista.

Esta dependencia tiene la responsabilidad de coordinar la movilización nacional del partido, supervisar los trabajos territoriales en todo el país y dar seguimiento a la estrategia electoral que Morena implementará rumbo a las elecciones de 2027.

Además, entre sus atribuciones se encuentran la afiliación de nuevos militantes, los procesos de credencialización, la actualización permanente del padrón de afiliados y el resguardo de la información relacionada con la militancia del movimiento.

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Renuevan la Comisión Nacional de Elecciones

Como parte de los acuerdos internos, Morena también anunció modificaciones en la integración de la Comisión Nacional de Elecciones, instancia encargada de conducir los procedimientos internos para la selección de candidaturas.

A este órgano se incorporan la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes; el delegado en funciones de Secretario de Organización, Manuel Zavala; y el secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García.

La comisión es presidida por Citlalli Hernández Mora, quien fue electa para esa responsabilidad durante el más reciente Congreso Nacional del partido.

El órgano que define procesos internos y candidaturas

La Comisión Nacional de Elecciones tiene entre sus principales funciones proponer las convocatorias para los procesos internos, organizar las etapas de selección de aspirantes y revisar las solicitudes de quienes buscan participar en las contiendas internas.

También interviene en los mecanismos de insaculación, determina qué perfiles serán considerados en encuestas para la definición de candidaturas y realiza los ajustes necesarios para garantizar la paridad de género y la inclusión de acciones afirmativas.

Asimismo , es responsable del resguardo y administración de la documentación relacionada con los procesos electorales internos del partido.

Morena enfoca esfuerzos en la consolidación de su proyecto

Tras anunciar estos cambios, la dirigencia nacional reiteró que su prioridad sigue siendo impulsar acciones orientadas al bienestar de la población y fortalecer el proyecto político que encabeza el movimiento.

Morena señaló que continuará trabajando junto con su militancia para consolidar la llamada Transformación y mantener la unidad interna de cara a los retos políticos y electorales que se avecinan en el país.

Con estos ajustes organizativos, el partido busca llegar fortalecido a la contienda de 2027, reforzando tanto su estructura territorial como los mecanismos internos que definirán a sus futuros candidatos.

EE