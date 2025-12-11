El diputado federal de Morena Pedro Haces Barba negó que Edgar “Limones”, integrante de “Los Cabrera”, detenido en Durango por delitos de extorsión, tenga algún vínculo con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

En redes sociales, el también secretario de la CATEM hizo un llamado a atender la única información oficial, que fue emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia que “en ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”.

Señaló que la Confederación que dirige está construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Por ello, “no vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización”.

“Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro: Edgar ‘N’, alias ‘Limones’ no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM”, reiteró.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó la captura de “Limones” y resaltó que su detención constituye un golpe a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo”, apunta.

CT