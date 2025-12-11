Jueves, 11 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 11 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones