Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 11 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 12Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10