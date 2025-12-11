Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 11 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.

Según se informó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

