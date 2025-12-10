Senado aprueba ley para aumentar aranceles a productos asiáticos

El Senado de México aprobó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que establece aranceles de entre 5 y 50 por ciento para 1,463 productos originarios principalmente de China y otros países asiáticos con los que México no mantiene tratados comerciales. Los nuevos gravámenes, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, se aplicarán a sectores como el textil, acero, aluminio, plásticos y electrodomésticos.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. La minuta, calificada de urgente resolución, ya había sido avalada por la Cámara de Diputados y fue enviada al Ejecutivo sin modificaciones.

De acuerdo con el Senado, la ley busca equilibrar el mercado, prevenir distorsiones y fortalecer la relocalización de industrias estratégicas, con el fin de atraer inversiones de mayor valor agregado. El oficialismo sostiene que la reforma permitirá enfrentar prácticas desleales y reducir la dependencia de importaciones.

Los bienes sujetos a los nuevos aranceles representan alrededor de 52,000 millones de dólares en importaciones, equivalentes al 8.6 por ciento del total nacional. Entre las fracciones arancelarias que serán modificadas destacan 706 de textiles, 249 de hierro y acero, 94 de automóviles y autopartes, y 81 de plásticos; 316 de ellas actualmente no pagan arancel y otras ya enfrentan tasas de entre 10 y 35 por ciento.

La oposición advirtió que los aranceles por sí solos no garantizan el fortalecimiento industrial y pidió una política integral para acompañar la reindustrialización. La medida se da en vísperas de la revisión del T-MEC en 2026 y, según estimaciones del Gobierno federal, podría ayudar a proteger más de 320,000 empleos en estados como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.

SV