En el contexto actual de la relación con Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, al encabezar la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo reiteró que el país no regresará a un régimen de privilegios y corrupción, ni aceptará condiciones que comprometan su soberanía. “México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. México no entregará nunca sus recursos naturales”, subrayó.

Desde el Teatro de la República, en Querétaro, la Mandataria federal destacó el trabajo del Poder Legislativo para concretar 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias, entre ellas la reforma al Poder Judicial que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Agradeció a legisladores y legisladoras por las modificaciones impulsadas en el actual periodo.

Sheinbaum Pardo señaló que durante 36 años, en el periodo neoliberal, se aprobaron reformas que calificó como antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público, algunas de ellas, dijo, dictadas desde el extranjero. En ese marco, acusó la existencia de una “democracia simulada” que, afirmó, se alejó del sentido social de la Constitución.

Indicó que con la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación se recuperó ese sentido social del texto constitucional y se reafirmó que la soberanía nacional no se negocia, sino que se defiende. En ese contexto, resaltó las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución, orientadas a fortalecer la soberanía del país.

Al citar el contenido de dichas modificaciones, señaló que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que resulte lesivo para su integridad, independencia y soberanía, como golpes de Estado, injerencias en procesos electorales o violaciones al territorio nacional.

Finalmente, en referencia al amago del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, la Presidenta sostuvo que México no se explica sin la solidaridad hacia otros pueblos, así como por su compromiso con la justicia y con la verdadera democracia.

Acude Lemus a la ceremonia, en Querétaro

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, acudió a la conmemoración del 109º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ceremonia realizada en el Estado de Querétaro y encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En representación del Estado de Jalisco, el Gobernador participó en los actos cívicos oficiales, entre ellos los honores a la Bandera de México y la entonación del Himno Nacional Mexicano. Asimismo, estuvo presente durante el momento en que se recordó a las mujeres y hombres que impulsaron la consolidación de la Carta Magna, documento fundamental para la vida institucional del país.

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro de la República, recinto histórico donde se promulgó la Constitución de 1917. Durante el acto, se destacó el significado histórico del texto constitucional y su vigencia como base del orden jurídico nacional. En su mensaje, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó el origen popular de la Constitución y el papel de quienes participaron en su construcción.

“Hoy afirmamos que México nació de la lucha del pueblo, de mujeres y hombres visionarios, de verdaderos héroes y heroínas, que se atrevieron a desafiar al poder, a la injusticia y al destino impuesto. La historia de México no es la historia de la obediencia, es la historia de la dignidad, de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, la libertad, la democracia, la justicia social y por su dignidad”, afirmó la Mandataria federal.

El evento reunió a representantes de los tres Poderes de la Unión, así como a autoridades civiles y militares.

La eliminación de pluris es un tema superado: Monreal

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el desacuerdo entre Morena, PT y PVEM en torno a la reforma electoral quedó superado, ya que la iniciativa que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no contempla eliminar a los legisladores plurinominales.

Entrevistado en Querétaro, durante la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917, explicó que se mantendrá el sistema mixto de representación proporcional, con 300 diputados de mayoría relativa y 200 plurinominales, como establece la Carta Magna.

Debe ser el instrumento para pacificar al país

La Constitución solo podrá convertirse en el instrumento para pacificar al país si todas y todos la cumplen, afirmó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

En su intervención, realizada en el Teatro de la República de Querétaro, la legisladora del Partido Acción Nacional señaló que el respeto y el cumplimiento del marco constitucional son condiciones indispensables para devolverle a México la paz y la tranquilidad. En ese sentido, subrayó que la Carta Magna debe asumirse como un acuerdo interinstitucional que permita construir un país libre de violencia.

López Rabadán destacó que, por primera vez en la historia de esta conmemoración, hicieron uso de la voz tres mujeres representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que consideró un hecho relevante en la vida pública del país. Desde ese espacio, reiteró que la Constitución debe ser el punto de encuentro entre instituciones para alcanzar la paz.

“Nuestra Constitución debe ser un acuerdo interinstitucional que nos permita construir un país libre de violencia para todas y todos los mexicanos con el objetivo claro de alcanzar la paz. Lo reitero: nuestra Constitución debe ser el instrumento para pacificar a México”, declaró.

La presidenta de la Cámara de Diputados insistió en que solo a través del respeto pleno a la Constitución será posible generar condiciones de tranquilidad para las familias mexicanas. Añadió que existe una prioridad ciudadana que obliga a trabajar de manera conjunta, con la convicción de que cada persona debe ser respetada en su dignidad y protegida en su integridad.

Asimismo, reconoció que uno de los principales retos es lograr congruencia entre lo que establece la Constitución y la realidad que enfrentan diariamente las familias en el país. En ese contexto, hizo un llamado a honrar la vida pública desde la decencia y la responsabilidad.

López Rabadán afirmó que si el ejercicio público demuestra compromiso con la patria, trabajo orientado al bien común y esfuerzos por evitar el dolor evitable, la ciudadanía podrá confiar en lo público, en las leyes y en la propia Constitución. Señaló que estos principios son fundamentales para fortalecer la vida democrática.

Advirtió que la discusión de la reforma electoral pondrá estos valores a prueba. Añadió que respetar la Constitución en su esencia implica cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación, elementos que consideró indispensables para la estabilidad y la convivencia democrática del país.

