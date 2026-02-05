Autoridades de seguridad de Sinaloa informaron el rescate con vida de dos de las seis personas que presuntamente fueron privadas de la libertad el pasado martes en el municipio de Mazatlán.

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que recibió un reporte por la presunta privación ilegal de la libertad de cuatro hombres, una mujer y una menor de edad. Como resultado de los primeros operativos, la mujer y la niña fueron localizadas en el poblado de El Habal, en el municipio de Mazatlán.

Hasta el momento, los cuatro hombres continúan en calidad de desaparecidos, por lo que las labores de búsqueda y localización siguen en curso.

De acuerdo con información de medios locales, las personas afectadas serían turistas que desaparecieron en la zona de Cerritos, al norte del puerto de Mazatlán, donde fue encontrado un teléfono celular que presuntamente pertenecía a uno de los desaparecidos.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que el Grupo Interinstitucional mantiene operativos de investigación y reconocimiento en la zona para dar con el paradero de los cuatro hombres que aún permanecen privados de la libertad. La identidad de las víctimas no ha sido revelada.

Este caso ocurre semanas después de la desaparición de 10 trabajadores mineros de una empresa canadiense en la misma entidad, quienes continúan sin ser localizados. Por estos hechos, las autoridades han detenido al menos a cuatro personas.

CORTESÍA

Investigaciones preliminares indican que en la zona opera una célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, la cual estaría relacionada tanto con la desaparición de los mineros como con otros hechos violentos recientes, entre ellos un ataque armado contra dos diputados locales del partido Movimiento Ciudadano.

Ante la escalada de violencia derivada de la pugna interna entre grupos del Cártel de Sinaloa, el Gobierno de México ha desplegado en la última semana cerca de dos mil 800 elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad para reforzar la seguridad en el Estado, uno de los más afectados por la crisis de inseguridad.

