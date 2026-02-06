Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 6 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 9 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos