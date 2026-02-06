Viernes, 06 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este viernes 6 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

