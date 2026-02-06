Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 6 de febrero determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 7 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 10 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

