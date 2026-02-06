Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 6 de febrero determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 7 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Martes 10 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara