Las principales obras de la llamada Cuarta Transformación registraron pérdidas superiores a 41 millones de pesos en 2025, debido a juicios administrativos, laborales y agrarios interpuestos por empleados y ciudadanos afectados durante su construcción.

El Tren Maya concentró la mayor parte de los procesos legales. Al cierre de 2024, Fonatur Tren Maya, SA de CV acumulaba 40 juicios, en su mayoría laborales, con un impacto financiero estimado en 35.3 millones de pesos. Otros procesos administrativos sumaron 482 mil pesos, mientras que varios procedimientos permanecen sin monto determinado.

Tren Maya, SA de CV, bajo control de Sedena, enfrenta juicios administrativos y agrarios relacionados con contratos y ocupación de terrenos en Yucatán y Quintana Roo, sin estimación de pagos por encontrarse en trámite.

La refinería Dos Bocas reportó un juicio laboral con alta probabilidad de pérdida por 290 mil pesos, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró 13 juicios laborales que podrían implicar pagos de casi 4 millones de pesos.

Todos los juicios se resolvieron a lo largo de 2025, aunque aún no se publican las sentencias. Hasta el momento, no se tiene información sobre demandas adicionales que se hayan iniciado durante el mismo periodo.

Estas cifras reflejan los desafíos legales y financieros que enfrentan proyectos estratégicos de infraestructura, pese a su avance y apertura operativa.

