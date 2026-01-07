El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a raíz del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.La denuncia ante la FGR se dirige específicamente contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del ex presidente López Orador; Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina en el sexenio pasado; Raymundo Pedro Morales Ángeles, ex director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y actual secretario de Marina. También se incluyen en la denuncia Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico; Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio; y Pedro Salazar Beltrán. El PAN acusa a los señalados de los delitos de tráfico de influencias, homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y demás conductas ilícitas que se determinen en la investigación.En paralelo, la denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita la revisión de las auditorías internas relacionadas con los recursos destinados a la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluyendo el Tren Interoceánico que sufrió el descarrilamiento. El objetivo es determinar posibles irregularidades en el uso de los fondos públicos. CT