El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a raíz del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

La denuncia ante la FGR se dirige específicamente contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del ex presidente López Orador; Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina en el sexenio pasado; Raymundo Pedro Morales Ángeles, ex director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y actual secretario de Marina. También se incluyen en la denuncia Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico; Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio; y Pedro Salazar Beltrán.

El PAN acusa a los señalados de los delitos de tráfico de influencias, homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y demás conductas ilícitas que se determinen en la investigación.

En paralelo, la denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita la revisión de las auditorías internas relacionadas con los recursos destinados a la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluyendo el Tren Interoceánico que sufrió el descarrilamiento. El objetivo es determinar posibles irregularidades en el uso de los fondos públicos.

