Predial y agua CDMX: Así puedes obtener descuentos en 2026

Como parte de una estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para incentivar a sus habitantes a cumplir lo antes posible con sus obligaciones fiscales, la Secretaría de Administración y Finanzas anunció que este 2026 arrancará con descuentos y beneficios exclusivos para quienes paguen sus impuestos durante el mes de enero.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, durante este primer mes del año los ciudadanos de la CDMX podrán ahorrar y cuidar su economía gracias a la implementación de diversos descuentos en algunos de los impuestos que deben pagarse en este periodo, como el predial y el agua.

Descuentos por pago anticipado en predial

Según explicó la Secretaría, los contribuyentes podrán acceder a un 8 % de descuento por pago anual anticipado, siempre y cuando liquiden su adeudo antes del 31 de enero.

En caso de no realizar el pago durante este lapso, las autoridades capitalinas ofrecerán una segunda oportunidad en febrero, aunque el beneficio disminuirá a un 5 % de descuento por pago anual anticipado.

Además, se informó que los adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges sobrevivientes del propietario, huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas de 60 años y más, gozarán de una tarifa preferencial bimestral de tan solo 68 pesos para el pago del predial.

El único requisito para que esta cuota sea aplicable es que el inmueble de uso habitacional no exceda un valor de 2 millones 808 mil 466 pesos. En caso de que la propiedad supere dicha cantidad, los contribuyentes podrán recibir un descuento del 30 %.

El pago del predial puede realizarse tanto en línea como a través de la aplicación móvil de Tesorería CDMX, además de bancos, tiendas de conveniencia y kioscos de tesorería.

Beneficios adicionales en el pago del agua

Por su parte, la dependencia señaló que para el pago del agua se aplicará una reducción del 50 % en la cuota bimestral, beneficio dirigido exclusivamente a sectores vulnerables de la población , como adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros.

Con estas medidas, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso de brindar herramientas accesibles que faciliten el cumplimiento de las contribuciones ciudadanas, al mismo tiempo que apoya la economía familiar y promueve una cultura de pago responsable entre los habitantes de la capital.

Con información de SUN

XP