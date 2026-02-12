La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, de entrometerse en su gestión y a “cuidar su chiquero”, y agregó que durante la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum “le hacía daño (porque) decía cosas por abajo y la agredía sutilmente”.

“Yo le pido, yo lo exhorto muy amablemente a que no se meta, donde no tiene que meterse y que mejor primero cuide su chiquero, que lo ponga en orden, porque él tiene muchas cosas que hacer, que no se da cuenta y una de esas es que es el que avala y cuida que ‘Alito’ siga protegido”, dijo.

Agregó que Monreal “ahora ya está en su pedestal, (y dice) que no me debo de meter ni entrometerme en el Poder Legislativo, que respete la división de poderes. Pues claro, eso es lo que yo digo, que me respete, si él es Poder Legislativo, yo soy Ejecutivo”, dijo la gobernadora de Campeche.

