Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 12 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Domingo 15 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 16 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 19 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

