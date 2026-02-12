Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 12 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Domingo 15 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 16 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Jueves 19 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos