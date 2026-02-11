Senado ratifica a nuevas embajadoras en Belice y Guatemala

El Senado de la República avaló los nombramientos propuestos por la titular del Ejecutivo Federal para designar a Ana Luisa Vallejo Barba y a Luz Elena Baños Rivas como embajadoras de México en Belice y Guatemala, respectivamente.

Vallejo Barba recibió el respaldo de 113 votos, mientras que Baños Rivas fue ratificada con 104 sufragios a favor. Tras la votación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, les tomó protesta para que asuman formalmente sus funciones diplomáticas.

Ana Luisa Vallejo es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero y un posgrado en Diplomacia por la Universidad de Oxford. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos como titular de la Sección Consular en la Embajada de México en Perú, jefa de Cancillería en Bolivia, cónsul adscrita en Río de Janeiro y cónsul general en San Francisco, donde impulsó la modernización de los servicios consulares.

Por su parte, Luz Elena Baños Rivas también es egresada de Relaciones Internacionales por la UNAM, con maestrías en International Service por la American University y en Defensa y Seguridad Hemisférica por la Universidad del Salvador. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1986 y ha sido representante permanente de México ante la OEA, asesora en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Democracia, así como jefa de Cancillería en Guatemala y en otras representaciones diplomáticas.

▶️ Esta mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con las embajadoras Luz Elena Baños ( @banos_elena), y Ana Luisa Vallejo ( @Avbarba) quienes fueron nombradas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como próximas embajadoras de México en… pic.twitter.com/VacqVEoI11— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 10, 2026

Desde el Senado, legisladores destacaron que estas designaciones refuerzan la política exterior mexicana en América Latina y el Caribe. Subrayaron la relevancia estratégica de Belice y Guatemala como países vecinos, aliados y socios clave en temas de migración, seguridad y desarrollo fronterizo.

