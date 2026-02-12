Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 12 de febrero prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 13 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 16 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 19 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

