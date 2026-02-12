Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 12 de febrero prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Viernes 13 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Lunes 16 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 19 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Ciudad de México