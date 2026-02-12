Jueves, 12 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este jueves 12 de febrero prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 13 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 16 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 19 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

