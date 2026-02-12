Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 12 de febrero prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 16 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

