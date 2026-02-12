Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 12 de febrero prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Sábado 14 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Lunes 16 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla