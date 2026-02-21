La propuesta de reforma electoral entregada por la Comisión Presidencial a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea una reingeniería del Instituto Nacional Electoral (INE) que implicaría cambios en áreas clave para la organización de elecciones, con un ahorro estimado de hasta 5 mil 895 millones de pesos.

De acuerdo con el documento que circula como un primer borrador, el mayor ajuste se concentraría en las Juntas Distritales Ejecutivas, que pasarían de ser permanentes a temporales, con una reducción presupuestal de 70%. El ahorro previsto sería de 4 mil 360 millones de pesos en años sin elección federal, es decir, cada tres años. La propuesta contempla que este cambio entre en vigor después de la elección intermedia de 2028.

En su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el documento difundido “es falso” y anunció que presentará la iniciativa formal el 24 de febrero. Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el texto es oficial, aunque lo calificó como borrador.

Ambos han reconocido que la iniciativa no cuenta, por ahora, con el respaldo del PVEM y el PT, aunque confían en avanzar con ajustes al proyecto.

El Universal

EL INFORMADOR

“Se destruye la esencia del instituto”

Especialistas consultados coincidieron en que, de concretarse dicha propuesta, se terminaría destruyendo la esencia del INE, que es garantizar la certeza de que las elecciones son limpias y que los ciudadanos las ejecutan.

Marco Baños, exconsejero del INE, detalló que, si las Juntas Distritales Ejecutivas se vuelven temporales, se pone en riesgo la actualización y limpieza del padrón electoral y se podría regresar a elecciones con múltiples irregularidades, como en la década de los 80.

“Esto nos regresa a la modalidad de organización electoral que se tenía antes de las elecciones de 1991, cuando los órganos electorales eran temporales y no permanecían después de la conclusión del proceso electoral.

“Una de las grandes ventajas que ha tenido el sistema electoral mexicano, desde entonces, es que la permanencia de su estructura ha servido para poder actualizar temas como el padrón electoral, las rutas electorales, los domicilios de ubicación de las mesas directivas de casilla y toda la parte logística que se realiza después de una elección”, añadió.

Juan Manuel Ortega, doctor en Ciencia Política y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, afirmó que “estarían acabando con la esencia del INE”, al debilitar el servicio profesional de carrera.

Claudia insiste en esperar para hablar de este tema

Después de que declaró que no tiene sentido presentar una reforma electoral “totalmente desdibujada”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en esperar hasta el próximo martes 24 de febrero para hablar del tema.

“El martes, el martes, el martes”, expresó la titular del Ejecutivo federal al insistirle sobre el proyecto.

“Ya hablamos el martes”, comentó la titular del Ejecutivo federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró ayer que no tiene sentido presentar una reforma electoral “totalmente desdibujada”, pues señaló que la iniciativa que alista su Gobierno incorpora planteamientos expresados por la ciudadanía.

En su conferencia del jueves en Palacio Nacional, adelantó que la reforma electoral se presentará el 24 de febrero.

El Universal

Necesario, aplazar elección judicial para 2027

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas pidió aplazar la elección judicial hasta 2027 para corregir distorsiones que amenazan la independencia y operatividad de tribunales. Durante un congreso en Monterrey, advirtió riesgos estructurales. José Antonio Meade señaló que el sistema debe adaptarse responsablemente a cambios recientes. Especialistas consideraron que reformas legales y el uso de inteligencia artificial representan oportunidades para modernizar la enseñanza y aplicación del Derecho en México actual contemporáneo.

CT