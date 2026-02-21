Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 21 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Miércoles 25 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey