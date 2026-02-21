Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 21 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

