Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 21 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 23 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18