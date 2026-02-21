Sábado, 21 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este sábado 21 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

