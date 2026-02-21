Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detuvieron a 31 personas en nueve alcaldías por su probable participación en el robo de vehículos o autopartes, del primero de enero al 18 de febrero.La SSC informó que las capturas se realizaron en atención a diversas denuncias ciudadanas y al monitoreo a través de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la Ciudad de México.En la alcaldía Cuauhtémoc fueron detenidos 11 hombres; se aseguraron autopartes, un arma de fuego y herramientas.En Venustiano Carranza se aprehendió a tres sujetos y se recuperaron diversas piezas de vehículos.En Iztapalapa se detuvo a cuatro personas, entre ellas una mujer. Mientras que en Miguel Hidalgo y en Azcapotzalco se capturó a una persona, respectivamente.En Xochimilco se aprehendió a dos sospechosos y se aseguró una computadora y una batería.En Coyoacán se detuvo a tres hombres y en Benito Juárez fueron detenidos dos sujetos; además, se recuperaron espejos.En la alcaldía Iztacalco se detuvo a un sujeto por el robo de una luz de una grúa.Todas las personas fueron presentadas ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, aseguró la SSC. CT