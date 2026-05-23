Maru Campos denuncia PERSECUCIÓN POLÍTICA tras citatorio de la FGR

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván (PAN), posteó un video en sus redes sociales en el que aseguró que padece una persecución política por parte del Gobierno Federal.

La mandataria estatal refirió que el mediodía de este sábado recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República por el caso del narcolaboratorio hallado en su entidad el pasado 18 de abril, donde fallecieron dos elementos de la CIA en un accidente vehicular.

"¿Qué tal? Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber. Si la persecución política en mi contra continúa. Y como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad. Hasta donde tope, por nuestro estado y por México", indicó Campos.

Hoy recibí un citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio.



La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber.



Como siempre lo he hecho, seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la… pic.twitter.com/3Yb3dWmasm— Maru Campos (@MaruCampos_G) May 24, 2026

Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil confirma citatorio de la FGR

El alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien forma parte de diez personas que son requeridas por el Gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, reveló que ya fue citado y acudirá ante la Fiscalía General de la República.

La mañana de este sábado me fue notificado un citatorio de la @FGRMexico para acudir ante la sede del Ministerio Público de la Federación, llamado al que acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y…— Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) May 23, 2026

A través de las redes sociales, como lo hicieron Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cazarez, anunció que acudirá con la absoluta certeza de que siempre ha actuado con apego a la legalidad y responsabilidad ciudadana.

Citó que, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país con instituciones sólidas bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la confianza de que imperará la verdad y la justicia.

JM