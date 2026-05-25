Cada 25 del mes, edificios públicos, escuelas y organizaciones se tiñen de naranja para recordar una realidad que sigue afectando a millones de mujeres y niñas: la violencia de género. La iniciativa busca mantener visible un problema que no desaparece y exigir acciones permanentes para prevenirlo.

¿Qué es el Día Naranja y por qué se conmemora?

El Día Naranja es una jornada internacional de concientización impulsada por la Organización de las Naciones Unidas y ONU Mujeres para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

La iniciativa tiene como objetivo generar conciencia constante sobre un problema estructural que afecta a millones de personas en distintas partes del mundo.

La campaña se conmemora el día 25 de cada mes como una extensión simbólica del 25 de noviembre, fecha reconocida oficialmente como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El significado detrás del color naranja

El color naranja fue elegido por la ONU porque representa un futuro brillante, seguro y libre de violencia para mujeres y niñas.

Con el paso de los años, este tono se ha convertido en un símbolo internacional de exigencia social y de lucha contra prácticas como la violencia familiar, el acoso, la violencia sexual y el feminicidio.

En países como México, Argentina, Colombia y España, durante esta fecha suelen colocarse luces naranjas en edificios públicos, además de realizarse actividades educativas y campañas de sensibilización.

¿Cómo nació esta iniciativa internacional?

CANVA

La conmemoración mensual forma parte de las acciones promovidas por la ONU para mantener el tema visible durante todo el año y no solo en noviembre.

La decisión de establecer el día 25 de cada mes busca reforzar el mensaje de que la violencia de género no debe abordarse únicamente en fechas específicas, sino como un problema permanente que requiere atención continua.

Desde 1999, cuando la ONU oficializó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, distintas instituciones comenzaron a replicar actividades mensuales bajo el nombre de Día Naranja.

México y el contexto de la violencia de género

En México, el Día Naranja ha cobrado especial relevancia debido a las cifras relacionadas con violencia contra mujeres y niñas.

Instituciones gubernamentales, escuelas, colectivos feministas y organizaciones civiles utilizan esta fecha para promover campañas informativas y acciones preventivas enfocadas en derechos humanos, igualdad y atención a víctimas.

Además, la conversación pública sobre temas como el feminicidio, la violencia digital y el acoso ha provocado que más personas identifiquen el color naranja como un llamado de alerta y conciencia social.

Las acciones que suelen realizarse cada 25 del mes

Durante el Día Naranja, diversas instituciones desarrollan actividades para sensibilizar a la población y fomentar la prevención.

Entre las más comunes se encuentran:

Charlas y talleres educativos.

Campañas en redes sociales.

Iluminación de edificios públicos en color naranja.

Distribución de información sobre violencia de género.

Actividades escolares y comunitarias.

Promoción de líneas de atención y apoyo a víctimas.

Estas acciones buscan involucrar tanto a autoridades como a la ciudadanía en la construcción de espacios más seguros para mujeres y niñas.

¿Por qué sigue siendo importante hablar del tema?

Organismos internacionales y colectivos sociales coinciden en que mantener visible la violencia de género es fundamental para prevenirla.

El Día Naranja funciona como un recordatorio mensual de que la violencia puede presentarse de distintas formas: física, psicológica, económica, digital o sexual. También busca promover la educación con perspectiva de género y fortalecer la participación social en la prevención.

Estas instituciones participan en campañas, programas de prevención y difusión de información relacionada con derechos humanos e igualdad de género.

Un símbolo que busca mantenerse presente todo el año

Aunque el 25 de noviembre sigue siendo la fecha principal de esta causa, el Día Naranja pretende evitar que la conversación desaparezca el resto del año.

Cada día 25, el color naranja recuerda que la violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo un desafío global que requiere compromiso institucional, educación y participación social constante.

La campaña también busca enviar un mensaje claro: la prevención no debe limitarse a discursos o fechas conmemorativas, sino convertirse en una acción permanente dentro de escuelas, hogares, instituciones y comunidades.

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