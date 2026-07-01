Miércoles, 01 de Julio 2026

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Morena cuidará perfiles que se sumen al partido

Ariadna Montiel desmintió la validez de información extraoficial sobre la asignación de cuotas de género para los comicios estatales de 2027

Por: El Informador

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena. SUN/ Archivo

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena. SUN/ Archivo

Morena no va a vetar a priori a nadie que quiera incorporarse al partido, aseguró su presidenta, Ariadna Montiel, quien sin embargo advirtió que se pondrá especial atención a los filtros para evitar el ingreso de personajes “indeseables”.

Mencionó que cualquier acusación o señalamiento contra algún morenista tiene que probarse. “Yo pienso que a cada persona se le tiene que juzgar por sus actos.  Nosotros vamos a medir con la encuesta, ese es el filtro fundamental”.

“No somos de la idea de cerrar la puerta a nadie que tenga la convicción de la transformación. Pero seremos muy vigilantes también que quien gane la encuesta, que sea él o la mejor evaluada”.

Montiel negó la autenticidad de una supuesta lista que circula en redes sociales sobre el género que deberán tener las candidaturas de este partido a las 17 gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2027.

CT

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