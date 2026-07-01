Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 1 de julio anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 2 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 5 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

