Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 1 de julio determina que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 17% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

