Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 1 de julio determina que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 17% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún