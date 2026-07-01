Miércoles, 01 de Julio 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 1 de julio informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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