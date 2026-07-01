Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 1 de julio informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

