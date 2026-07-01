Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 1 de julio informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos