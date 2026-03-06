Después de haber enviado a la Cámara de Diputados su proyecto de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no ve una “traición” de los partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde.

Desde Palacio Nacional, la Mandataria indicó que se trata de puntos de vista distintos, ante las diferencias por la reforma electoral. “Yo no lo pondría como que es una traición a la cuarta transformación. Son puntos de vista distintos, para mí es muy importante porque yo me comprometí con la gente de presentarlo de esa manera”.

Agregó que “en el Congreso, pues hay puntos de vista distintos, entonces, pues vamos a esperar cómo es el debate y la votación, y ya en el momento de que se definan las coaliciones para el 2027, pues ya se definirá por parte de los partidos políticos”, declaró.

La titular del Ejecutivo federal acusó groserías de personajes de la oposición en su contra como Macario Schettino y Diego Fernández de Cevallos, a quien Sheinbaum lo señaló ser “creación” del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

El Universal

Reitera su oposición a plurinominales

La Presidenta insistió estar en contra de la lista de plurinominales de los partidos políticos y en una reducción a los costos de los procesos electorales, apostando por una democracia participativa.

CT