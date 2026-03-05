La Fiscalía General del Estado confirmó que el cuerpo sin vida hallado a orillas del Lago de Coatetelco, en el poniente del estado, corresponde a Karol Toledo Gómez, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desaparecida desde el lunes pasado.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez. Esta institución se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos”, informó la dependencia.

La localización de Karol fue paralelo a las manifestaciones realizadas por sus compañeros en Cuernavaca, Jojutla y Mazatepec en demanda de su regreso con vida, de justicia para su compañera Kimberly y para demandar mayores condiciones de seguridad en todos los campus universitarios.

Con la aparición sin vida de Karol suman dos estudiantes de la UAEM de 18 años de edad, halladas muertas después de permanecer extraviadas durante varios días. La primera fue Kimberly, estudiante de Contaduría, encontrada muerta el lunes por la mañana en un predio contiguo a la institución.

Por este caso la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Jared Alejandro, también estudiante de la UAEM, en calidad de presunto responsable porque al momento de su aprehensión llevaba la credencial del INE, el bolso de Kimberly y otros artículos personales de la joven. El reporte policial cita que Jared también llevaba bolsitas de droga.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar informó que este viernes Jared será presentado ante un juez de Control para enfrentar la audiencia de vinculación a proceso y, según el fiscal, hay elementos suficientes para hacer cumplir la ley.

El cuerpo de Karol fue encontrado esta mañana y horas después lo llevaron al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los exámenes periciales para corroborar su identidad. Antes del tratamiento médico, sus padres la habían identificado en un 80%, de acuerdo con versiones divulgadas por organizaciones civiles que tuvieron contacto con los familiares.

Escuela de la UAEM expresa su pésame

La Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec difundió este jueves una esquela en la que lamenta el fallecimiento de su alumna, Karol Toledo Gómez, quien estaba desaparecida desde el pasado 2 de marzo.

La escuela, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), expresó su pésame y demandó “que las autoridades competentes actúen con total determinación para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables”.

“No existen palabras que alcancen a expresar el dolor de nuestra comunidad ante la pérdida de nuestra compañera y estudiante, unidos en este duelo, acompañamos de todo corazón a sus familiares y amigos en su profundo sentir, al tiempo que alzamos la voz para exigir justicia”, se lee en el mensaje difundido en redes sociales.

Sus compañeros marcharon esta mañana para exigir a las autoridades que aceleraran su búsqueda.

Este mismo día, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó de la localización de un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco y se trabajaba en su identificación.

Estudiantes protestan

Por la mañana, Karol recibió el apoyo de sus compañeros de aula, amigos y familiares con una marcha que partió desde el Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, hacia el palacio municipal. Sus padres agradecieron el acto de solidaridad y se dispensaron porque tenían audiencia con el fiscal general.

Antes de partir los padres de la joven víctima, Alondra Gómez y César Toledo, imploraban clemencia a los raptores y pidieron el regreso con vida de su hija. “Yo solo quiero recuperar a mi hija, viva”, dijo la mamá.

Más tarde vieron las primeras fotografías del cadáver localizado a orillas de las marisquerías y lo reconocieron en un 80%.

Todavía no trascendía el hallazgo del cuerpo sin vida, cuando los estudiantes de la Preparatoria número 1, perteneciente a la UAEM, “rompieron” clases y bloquearon la avenida Cuauhnáhuac, que conecta al centro con el oriente del estado, para exigir mejores condiciones de seguridad dentro de su plantel.

Entre sus principales demandas mencionaron deficiencias en la infraestructura, la privatización de espacios como el estacionamiento y las canchas deportivas, así como la falta de condiciones adecuadas de seguridad.

Los estudiantes buscan abrir un diálogo con las autoridades educativas y obtener respuestas concretas; de lo contrario, dijeron, podrían intensificar las movilizaciones.

Otro grupo de estudiantes universitarios de las facultades de Nutrición y Enfermería marcharon hacia el zócalo de Cuernavaca e hicieron público su pliego petitorio, para exigir mayores condiciones de seguridad en la zona de Belenes, una subsede de la UAEM.

En su protesta señalaron que la violencia y la inseguridad en los alrededores del campus universitario han generado preocupación, por lo que demandan vigilancia permanente, acciones contra el acoso escolar y mantenimiento en aulas y áreas destinadas a prácticas.

“No somos delincuentes ni alguien que busca hacerle daño a la sociedad; al contrario, estamos buscando un beneficio para todos”, afirmaron.

Asimismo, reiteraron su exigencia de justicia para Kimberly, cuyo caso ha generado indignación y movilizaciones dentro de la comunidad universitaria.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, se trabaja en un programa integral de reforzamiento de seguridad para la máxima casa de estudios de Morelos, cuyo plan se presentará el lunes de la siguiente

